«В следующем веке»: Захарова раскрыла, когда в ФРГ разберутся с БПЛА

Захарова: власти ФРГ разберутся с БПЛА над Мюнхеном в следующем веке

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Власти Германии разберутся с историей о происхождении беспилотников над Мюнхеном лишь в следующем веке, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале. Так она прокомментировала высказывания канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что дроны могут быть якобы связаны с Россией.

В Берлине еще с «потоками» (подрывами газопроводов — NEWS.ru) не разобрались, до сих пор не в курсе, кто их подорвал. До дронов руки дойдут в следующем веке, видимо, — указала она.

Ранее СМИ рассказали, что завершившийся в Копенгагене неформальный саммит лидеров стран Евросоюза зашел в тупик. Оборону сообщества на фоне инцидентов с дронами и самолетами участники обсуждали четыре часа, но к общему итогу так и не пришли.

До этого Мерц сообщил, что Германия не находится в состоянии войны, но и больше не находится в состоянии мира. Так он прокомментировал инциденты с дронами в Дании и федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн. Канцлер отметил, что инциденты с обнаружением дронов вызывают тревогу. При этом он добавил, что их происхождение на данный момент все еще остается неизвестным.

