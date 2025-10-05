Росавиация ограничила полеты в аэропорту Ярославля

Росавиация ввела временные ограничения в ярославском аэропорту Туношна, сообщил пресс-секретарь федерального агентства Артем Кореняко в Telegram-канале. Он подчеркнул, что меры носят вынужденный характер для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Ярославь (Туношна). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в сообщении.

Ранее международный аэропорт Мюнхена был вынужден полностью приостановить авиационное сообщение из-за обнаружения беспилотных летательных аппаратов в его воздушном пространстве. Решение о временном прекращении полетов было принято управлением воздушного движения Германии.

До этого стало известно, что работу приостанавливали аэропорты Сочи и Геленджика. Ограничения были введены вечером 2 октября, около 22:30 мск. Однако уже утром 3 октября воздушные гавани вновь начали принимать и выпускать самолеты. В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли 10 самолетов, выполнявших рейсы в Сочи.