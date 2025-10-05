Клуб «Валдай»
05 октября 2025 в 10:56

Стало известно, какие рейсы задержали или отменили в России 5 октября

В Москве, Петербурге и Екатеринбурге отменяются или задерживаются авиарейсы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На 5 октября 2025 года в российских аэропортах сохраняется сложная ситуация с выполнением авиарейсов, десятки внутренних и международных направлений либо задерживаются, либо отменяются, свидетельствуют онлайн-табло российских воздушных гаваней. В трех из них введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Проблемы затронули Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и другие города.

Так, в аэропорту Шереметьево зафиксированы существенные задержки как на вылетающих, так и на прибывающих рейсах. Среди наиболее значительных изменений: рейс FV 6539 авиакомпании «Россия» в Уфу задерживается более чем на 2 часа с переносом вылета с 06:40 на 09:00; рейс SU 1002 «Аэрофлота» в Калининград перенесен с 10:20 на 11:00; рейс SU 1116 в Сочи задерживается на 30 минут с переносом с 09:00 на 09:30.

В петербургском аэропорту Пулково утром 5 октября также зарегистрированы существенные задержки: рейс N4 333 в Тюмень задерживается на 1 час 15 минут с переносом вылета с 09:00 на 10:15; рейс UT 291 в Геленджик вылетит в 11:40 вместо запланированных 10:20. В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержан рейс SU 1401 «Аэрофлота» в Москву с переносом вылета с 13:55 на 15:25 (задержка составляет около 1,5 часа). Рейс WZ 1097 авиакомпании Red Wings в Астану задерживается до 21:05 вместо первоначально запланированных 19:45.

Ранее пассажиры авиакомпании Azur Air устроили массовый протест в екатеринбургском аэропорту. Причиной недовольства стала многократная задержка рейса в Анталью. Вылет, который уже дважды переносился, задерживается более чем на 24 часа. Туристы ожидали отправления в 2:45 ночи 26 сентября. Возмущенные пассажиры начали скандировать «Самолет!» и высказывать угрозы в адрес одного из представителей авиаперевозчика.

