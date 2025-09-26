Пассажиры не смогли улететь в Турцию и устроили «бунт» в аэропорту

Пассажиры рейса авиакомпании Azur Air устроили скандал в аэропорту Екатеринбурга, сообщает E1.ru. По данным источника, они пришли в негодование из-за задержки вылета в Анталью.

Рейс, который ранее дважды переносили, задерживается более чем на сутки. Туристы ожидали вылет в 2:45 ночи 26 сентября, однако их терпение иссякло. Недовольные пассажиры скандировали «Самолет!» и угрожали расправой одному из сотрудников авиакомпании.

Очевидица сообщила, что на место происшествия прибыла транспортная прокуратура и полиция для разбирательства. В пресс-службе авиакомпании уточнили, что рейс будет выполняться на другом самолете, а безопасность людей является главным приоритетом. Пассажиров разместили в гостинице на время ожидания.

