Пропавшие в Турции россиянка с сыном вернулись в Москву

Россиянка, которая неожиданно уехала в Турцию и пропала, вернулась с десятилетним сыном в Москву, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным журналистов, они оба в нормальном состоянии и восстанавливают силы.

При этом, как рассказали SHOT члены семьи, девушка не раскрывает пока детали поездки. Как известно, изначально она заявила родным, что отправляется на корпоратив, после чего улетела в Стамбул.

Тогда выяснилось, что поездка была неожиданной, при этом в последние несколько месяцев 32-летняя москвичка увлеклась турецкими сериалами и стала замкнутой. Она с сыном жила у родителей, в браке не состояла. Родные заявили о пропаже в российскую полицию. Позднее их с ребенком обнаружили на границе с Сирией.

Ранее турист из Краснодара пропал недалеко от горы Тыбга высотой 3064 метра в Республике Адыгея, о чем рассказали в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. По данным ведомства, турист отправился в поход вместе с подругой. Она ждала спутника в базовом лагере около суток, но он так и не появился.

