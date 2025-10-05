Клуб «Валдай»
05 октября 2025 в 23:02

В ХАМАС прокомментировали слухи о готовности сложить оружие

Член политбюро ХАМАС Мардави опроверг слухи о готовности сложить оружие

ХАМАС ХАМАС Фото: Yousef Masoud/Keystone Press Agency/Global Look Press

Член политбюро ХАМАС Махмуд Мардави опроверг распространенную в СМИ информацию о том, что движение якобы согласилось сложить оружие в рамках плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа, передает Telegram-канал палестинской группировки. По его словам, такие заявления не имеют под собой оснований.

Эти заявления не имеют под собой никаких оснований и направлены на дискредитацию позиции [ХАМАС] и введение в заблуждение общественности, — подчеркнул член политбюро движения.

Ранее сообщалось, что руководство организации пошло на неожиданный шаг в рамках урегулирования и выразило готовность передать вооружения специальному органу под эгидой ООН, состоящему из египетских и палестинских сил безопасности. Источники отмечали высокую заинтересованность ХАМАС в скорейшем выполнении положений плана по Газе. В самом движении вскоре опровергли информацию о том, что они якобы согласились сложить оружие в рамках соглашения.

Тем временем Трамп заявил, что палестинское движение ХАМАС ожидает «полное уничтожение» в случае отказа передать власть в секторе Газа. Так американский лидер ответил на вопросы о позиции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

