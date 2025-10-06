В Госдуму внесут проект о бесплатном горячем питании для учителей Депутат Нилов предложил проект о бесплатном горячем питании для учителей

Депутаты Госдумы, в том числе глава комитета ГД по труду и социальной политике Ярослав Нилов, внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается закрепить за педагогическими работниками право на бесплатное горячее питание, передает РИА Новости. Уточняется, что в документе прописано не менее одной трапезы в день с целью освободить специалистов от беспокойства о «бытовых мелочах».

Учителя — это те, кто формирует будущее страны. Бесплатное горячее питание для них — не привилегия, а элемент социальной справедливости и заботы о здоровье, — подчеркнул один из авторов инициативы, первый замруководителя думской фракции СРЗП Дмитрий Гусев.

Ранее член комитета Совета Федерации по образованию Айрат Гибатдинов заявил, что оклад российских педагогов должен как минимум в два раза превышать минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Все надбавки следует начислять сверх этой суммы.

Тем временем Нилов направил на рассмотрение министру просвещения Сергею Кравцову и в Минстрой России обращение. Там говорится, что для педагогов, которые проработали в образовательных учреждениях продолжительное время, должна быть запущена государственная программа по обеспечению жильем.