В одном из российских аэропортов ввели временные ограничения Росавиация: в аэропорту Саратова введены временные ограничения

В аэропорту Саратова введены временные ограничения, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. По его словам, меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в сообщении.

Ранее Кореняко сообщил, что международный аэропорт Калуги перестал обслуживать авиарейсы. Он отметил, что ограничения носят временный характер.

В конце августа сообщалось, что свыше 60 рейсов задерживалось более чем на два часа в петербургском аэропорту Пулково. Авиагавань работала в условиях ограничений воздушного пространства уже около 18 часов, 39 рейсов ушли на запасные аэродромы. Несмотря на это, ситуация в терминале Пулково оставалась спокойной.

До этого стало известно, что в аэропорту Тамбова сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Воздушная гавань возобновила работу 24 августа около 08:30 мск. Также примерно в 08:20 мск к работе вернулся аэропорт Самары (Курумоч). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.