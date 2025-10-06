Клуб «Валдай»
Аэропорт Туношна временно закрыли для воздушных судов

Росавиация: аэропорт Ярославля временно ограничил прием и выпуск воздушных судов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ярославля (Туношна), сообщил в Telegram-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, меры были инициированы для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Ярославль (Туношна). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — написал Кореняко.

Ранее в аэропортах Сочи, Геленджика и Нижнего Новгорода (Стригино) ввели временные ограничения на прибытие и вылеты самолетов. По словам представителя Росавиации, меры обусловлены обеспечением безопасности перелетов.

Также представитель Росавиации заявил, что международный аэропорт Оренбург имени Ю. А. Гагарина временно прекратил обслуживать авиарейсы. Ограничения в авиагавани были введены около 09:25 по московскому времени.

До этого стало известно, что работу приостанавливали аэропорты Сочи и Геленджика. Ограничения были введены вечером 2 октября, около 22:30 мск. Однако уже утром 3 октября воздушные гавани вновь начали принимать и выпускать самолеты.

