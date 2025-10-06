Клуб «Валдай»
06 октября 2025 в 04:11

В Госдуме обратили внимание на торговлю конфетами с алкоголем

Леонов призвал усилить контроль над конфетами с алкоголем на маркетплейсах

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой принять меры по усилению контроля за продажей кондитерских изделий с содержанием алкоголя, передает РИА Новости. По данным агентства, речь идет о товарах на маркетплейсах.

В документе сказано, что на карточка шоколадных конфет на сайтах разных маркетплейсов в разделе «все характеристики» может иметь как уточнение о содержании алкоголя и пометку «18+», так и лишь указание вида начинки без возрастной отметки.

Прошу вас разъяснить позицию ведомства по данному вопросу и при необходимости принять соответствующие меры, которые позволят защитить здоровье несовершеннолетних граждан РФ, — констатировал Леонов.

Ранее общественная организация «Отцы рядом» предложила ввести ограничения на продажу алкоголя на время СВО. По словам председателя движения Ивана Курбакова, это необходимая мера для поддержания боевого духа нации, укрепления дисциплины и здоровья граждан.

Член Общественной палаты РФ Владимир Михайлов до этого заявил, что продажу алкоголя следует ограничить в России с 11:00 до 19:00, подобно практике советского времени. По его словам, это поможет сократить объемы потребления спиртного в стране.

конфеты
сладости
алкоголь
маркетплейсы
