Шесть человек не вернулись из похода на Камчатке

Шесть человек не вернулись из похода на Камчатке Шестеро туристов пропали в урочище «Аквариум» на Камчатке

Шесть человек, отправившиеся в путешествие по территории урочища «Аквариум» в Камчатском крае, не вернулись назад в оговоренное время, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев в соцсети «Вконтакте». Он отметил, что указанная группа лиц не проходила процедуру обязательной регистрации.

Еще в пятницу, 03.10.2025, шесть человек на личном автомобиле убыли в район урочища «Аквариум» (Елизовский район — ред.). Должны были вернуться пятого октября, но по настоящее время местоположение неизвестно, на связь не выходили, — сказано в публикации.

Для организации поисково-спасательной операции сформирована специальная группа, оснащенная необходимой техникой. Неблагоприятные погодные условия усложняют проведение розыскных мероприятий в указанной местности, уточнил министр.

Ранее стало известно, что группа из трех альпинистов сорвалась со склона Вилючинского вулкана на Камчатке. Спасательные работы по эвакуации единственной выжившей заняли целую ночь. Медицинский осмотр был проведен непосредственно на высоте 1500 метров. В операции принимали участие более 40 профессиональных спасателей, а также добровольцы и медицинские работники.