06 октября 2025 в 05:09

Израиль подарит Грете Тунберг депортацию

Anadolu: Грету Тунберг и других активистов депортируют из Израиля в Грецию

Грета Тунберг Грета Тунберг Фото: Martyn Wheatley/Global Look Press

Шведскую экоактивистку Грету Тунберг, вместе с 70 другими активистов, депортируют с территории Израиля в понедельник, передает издание Anadolu. Отмечается, что практически все задержанные будут отправлены в Грецию.

Шведская активистка Грета Тунберг будет среди более чем 70 человек разных национальностей, которые покинут Израиль в понедельник после того, как они были задержаны на борту перехваченной флотилии с гуманитарной помощью для сектора Газа. Большинство, если не все, будут доставлены самолетом в Грецию, откуда они смогут вернуться на родину, — говорится в публикации.

Согласно распространенным данным, в числе высылаемых находятся 28 французов, 27 граждан Греции, 15 итальянцев и девять шведов. При этом более двадцати испанских граждан уже покинули израильскую территорию отдельным рейсом.

Ранее министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир потребовал заключения Греты Тунберг в тюрьму для лиц, осужденных за террористическую деятельность. Он также предложил конфисковать все задержанные суда.

Грета Тунберг
депортации
Израиль
Греция
