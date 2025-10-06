Во Франции начали расследование смерти фотожурналиста на Украине Прокуратура Франции начала расследование смерти фотожурналиста на Украине

Национальная антитеррористическая прокуратура (PNAT) Франции инициировала расследование в связи с гибелью на Украине фотожурналиста Антони Лалликана, сообщило Agence France-Presse. Уточняется, что расследование поручено Центральному управлению по борьбе с преступлениями против человечности и преступлениями на почве ненависти (OCLCH).

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в социальной сети X подтвердил гибель фотожурналиста Антони Лалликана при ударе по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Французский лидер разместил пост сразу на двух языках: французском и украинском.

До этого в Сумской области был ликвидирован военнослужащий ВСУ, который ранее уже побывал в российском плену и был возвращен на Украину в результате обмена. Речь идет об Александре Рубане, который, получив свободу, вновь решил присоединиться к украинским вооруженным формированиям.