06 октября 2025 в 05:04

Во Франции начали расследование смерти фотожурналиста на Украине

Прокуратура Франции начала расследование смерти фотожурналиста на Украине

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Национальная антитеррористическая прокуратура (PNAT) Франции инициировала расследование в связи с гибелью на Украине фотожурналиста Антони Лалликана, сообщило Agence France-Presse. Уточняется, что расследование поручено Центральному управлению по борьбе с преступлениями против человечности и преступлениями на почве ненависти (OCLCH).

Расследование было поручено Центральному управлению по борьбе с преступлениями против человечности и преступлениями на почве ненависти, — сказано в публикации.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в социальной сети X подтвердил гибель фотожурналиста Антони Лалликана при ударе по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Французский лидер разместил пост сразу на двух языках: французском и украинском.

До этого в Сумской области был ликвидирован военнослужащий ВСУ, который ранее уже побывал в российском плену и был возвращен на Украину в результате обмена. Речь идет об Александре Рубане, который, получив свободу, вновь решил присоединиться к украинским вооруженным формированиям.

Франция
Эммануэль Макрон
журналисты
Украина
