Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 сентября 2025 в 22:45

Побывавший в российском плену солдат ВСУ погиб в зоне СВО

Вернувшийся после обмена пленными украинский военный Рубан погиб под Сумами

В Сумской области был ликвидирован военнослужащий ВСУ, который ранее уже побывал в российском плену и был возвращен на Украину в результате обмена. Речь идет об Александре Рубане, который, получив свободу, вновь решил присоединиться к украинским вооруженным формированиям, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По информации собеседника агентства, Рубан, 2000 года рождения, уроженец поселка Боровая Харьковской области, был взят в плен еще в 2022 году. После своего освобождения в ходе обмена в 2024 году он повторно вступил в ряды ВСУ, где и встретил свою гибель на территории Сумской области.

В силовых структурах подчеркивают, что такая участь стала закономерным итогом его выбора. Представитель ведомства отметил, что всем пленным задается вопрос об их дальнейших намерениях относительно участия в боевых действиях. При этом все они заверяют, что больше не будут воевать.

Рубан — наглядный пример, когда человек не воспользовался подаренным судьбой шансом и снова пошел воевать. Закономерный итог — смерть, — сказал собеседник агентства.

Ранее появились данные о множестве случаев, когда ВСУ убивают собственных солдат, которые пытаются сдаться в плен. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев рассказал, что к украинским военным относятся как к расходному материалу.

военные
плен
ВСУ
ликвидация
