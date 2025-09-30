Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 16:05

В Госдуме раскрыли варварскую тактику ВСУ

Депутат Журавлев: ВСУ убивают тех, кто хочет сдаться в плен

Есть данные о множестве случаев, когда ВСУ убивают собственных солдат, которые пытаются сдаться в плен, рассказал в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, к украинским военным относятся как к расходному материалу.

Подобных случаев сотни, а то и тысячи. ВСУ всегда стараются убить тех, кто сдается в плен. Это своеобразная тактика — оставлять своих в окружении, бросать тела погибших на поле боя, бомбить сдающихся. Причем на этом чаще всего настаивает командование, а значит, приказы исходят с самого верха. Такое отношение — как к расходному материалу, который, если прохудился, не стоит чинить, а лучше сжечь, — практикуется в ВСУ с самого начала конфликта, — заявил Журавлев.

По мнению депутата, это не приведет к восстаниям среди военных, потому что подразделения «сцементированы страхом и украинской идеологией»: большинство из них «свято верит в постулаты киевской пропаганды — что, к примеру, в плену русские съедят его заживо».

Ранее российские войска завершили ликвидацию подразделений ВСУ, блокированных в лесу под Синельниково в Харьковской области, и заняли три опорных пункта противника, сообщил ТАСС источник в силовых структурах. По его словам, достичь успехов удалось бойцам группировки «Север».

