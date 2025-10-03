Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 23:02

Французский журналист погиб при ударе по ВСУ

Макрон: французский журналист Лалликан погиб при ударе по ВСУ в ДНР

Президент Франции Эммануэль Макрон в социальной сети X подтвердил гибель фотожурналиста Антони Лалликана при ударе по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Французский лидер разместил пост сразу на двух языках: французском и украинском.

Наш соотечественник, фотожурналист Антони Лалликан, сопровождал украинскую армию на фронте сопротивления. С глубокой скорбью я узнал о его гибели, — написал Макрон.

Ранее в Сумской области был ликвидирован военнослужащий ВСУ, который ранее уже побывал в российском плену и был возвращен на Украину в результате обмена. Речь идет об Александре Рубане, который, получив свободу, вновь решил присоединиться к украинским вооруженным формированиям.

Тем временем разведчики группировки «Восток» перехватили радиопереговоры ВСУ об уничтожении дружеским огнем группы пехоты, отказавшейся выполнять приказ командира. Как передает Минобороны РФ, им приказали просочиться в село Александроград на границе ДНР и Днепропетровской области и повесить там украинский флаг.

