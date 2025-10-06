Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 03:43

«Морально подавлена»: раскрыто состояние спасенной на Камчатке альпинистки

Состояние сорвавшейся с Вилючинского вулкана альпинистки улучшилось

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Медики на Камчатке стабилизировали состояние пострадавшей на Вилючинском вулкане альпинистки, сообщили ТАСС в Елизовской районной больнице. Там уточнили, что пациентку готовят к переводу из реанимации.

Состояние стабильное, за ночь есть положительная динамика. Пациентка готовится к переводу из реанимации в травматологическое отделение больницы. Она морально подавлена, но физической угрозы здоровью нет, — указали в медучреждении.

Группа альпинистов сорвалась со склона Вилючинского вулкана 4 октября. В результате двое из них погибли, выжила лишь одна туристка. Камчатские спасатели эвакуировали женщину только на следующую ночь. Медики осмотрели женщину на высоте 1,5 тыс. метров. В поисково-спасательной операции были задействованы более 40 специалистов, а также волонтеры и медики.

По некоторой информации, группа из трех альпинистов могла сорваться со склона вулкана из-за повторных подземных толчков. После падения туристы получили переломы верхних конечностей, что лишило их возможности спуститься с горы. Они сами вышли на связь с медиками для организации спасательной операции.

альпинисты
Камчатка
реанимации
вулканы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шесть человек не вернулись из похода на Камчатке
Россиянам рассказали, как правильно выбирать кухонные ножи
SHOT сообщил, что более 10 взрывов раздалось над двумя городами России
Макрон высмеял одну идею от фон дер Ляйен
В Госдуме обратили внимание на торговлю конфетами с алкоголем
Украинские военные сдались в плен ВС РФ
«Морально подавлена»: раскрыто состояние спасенной на Камчатке альпинистки
Очевидцы сообщили о взрывах в небе над Рязанью
Трамп заявил, что в США уже начались увольнения из-за шатдауна
Дачникам раскрыли, как подготовить участок к зиме после сбора урожая
Жители российского региона получили предупреждение о воздушной угрозе
Трамп анонсировал создание новой подлодки в США
На Украине произошел скандал из-за расформирования отряда БПЛА
Белый дом готовится к необычному спортивному событию
Развод со второй женой, алименты, «Миротворец»: как живет Константин Ивлев
Под Белгородом вспыхнул пожар из-за атаки ВСУ
Престарелый стрелок устроил хаос на улицах Сиднея
Аэропорт Краснодара временно прекратил работу
В Госдуму внесут проект о бесплатном горячем питании для учителей
Трамп назвал причину военных поражений США
Дальше
Самое популярное
Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле
Общество

Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто
Общество

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто

Из семечка — в плотный цветущий ковер: расцветет в апреле при посадке под зиму
Общество

Из семечка — в плотный цветущий ковер: расцветет в апреле при посадке под зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.