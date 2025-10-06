«Морально подавлена»: раскрыто состояние спасенной на Камчатке альпинистки

Медики на Камчатке стабилизировали состояние пострадавшей на Вилючинском вулкане альпинистки, сообщили ТАСС в Елизовской районной больнице. Там уточнили, что пациентку готовят к переводу из реанимации.

Состояние стабильное, за ночь есть положительная динамика. Пациентка готовится к переводу из реанимации в травматологическое отделение больницы. Она морально подавлена, но физической угрозы здоровью нет, — указали в медучреждении.

Группа альпинистов сорвалась со склона Вилючинского вулкана 4 октября. В результате двое из них погибли, выжила лишь одна туристка. Камчатские спасатели эвакуировали женщину только на следующую ночь. Медики осмотрели женщину на высоте 1,5 тыс. метров. В поисково-спасательной операции были задействованы более 40 специалистов, а также волонтеры и медики.

По некоторой информации, группа из трех альпинистов могла сорваться со склона вулкана из-за повторных подземных толчков. После падения туристы получили переломы верхних конечностей, что лишило их возможности спуститься с горы. Они сами вышли на связь с медиками для организации спасательной операции.