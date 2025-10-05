Простота в сочетании с мощью: чем уникален истребитель МиГ-29 — инфографика

6 октября 1977 года советский фронтовой истребитель четвертого поколения МиГ-29 совершил свой первый полет. Серийное производство боевой машины с выдающимися маневренными качествами, эффективным вооружением и мощным каркасом развернули пять лет спустя на базе московского завода № 30 «Знамя труда». За прошедшие десятилетия МиГ-29 пережил множество модификаций, однако до сих пор остается надежным щитом для страны.

Истребитель предназначен для уничтожения всех типов воздушных целей даже в самых сложных метеоусловиях. Разработчики оснастили МиГ-29 высокоэффективными двухконтурными турбореактивными двигателями, интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования и вооружения, оптико-электронным прицельно-навигационным комплексом с квантовой оптико-локационной станцией КОЛС, сочетанием управляемых ракет класса «воздух — воздух» средней дальности и ближнего боя. При этом самолет считается относительно простым в эксплуатации. Благодаря этому сегодня он стоит на вооружении не только ВКС РФ, но и воздушных сил более чем 20 зарубежных стран.

Подробнее о том, какими еще характеристиками может похвастаться МиГ-29, — в инфографике NEWS.ru.