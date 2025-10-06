Трамп анонсировал создание новой подлодки в США

В США планируют создать новую атомную подлодку класса «Вирджиния», сообщил президент США Дональд Трамп. Это заявление он сделал на параде в честь ВМС США в штате Вирджиния.

В этом декабре мы заложим киль новой подлодки класса «Вирджиния», — сказал американский лидер.

Ранее редактор журнала «Арсенал Отечества» военный эксперт Алексей Леонков выразил мнение, что попытки американских атомных подводных лодок патрулировать российские акватории — это постоянное явление. Комментируя заявление Трампа об отправке нескольких ядерных субмарин к берегам РФ, он отметил, что не видит дополнительных угроз со стороны Вашингтона, поскольку американский лидер своими высказываниями сам дал подсказку на этот счет.

До этого зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в социальной сети Х назвал «лютым голливудским триллером категории В» заявление Трампа о направленных им к берегам России ядерных подводных лодках. Он насмешливо сравнил их с оружием возмездия за посты неприятеля на сетевых платформах.