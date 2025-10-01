Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 15:33

Военный эксперт объяснил, как относиться к подлодкам США у границ России

Военэксперт Леонков назвал нормой передвижение подлодок США у границ России

Фото: US Navy/via Globallookpress.com

Попытки американских атомных подводных лодок патрулировать российские акватории — это постоянное явление, рассказал NEWS.ru редактор журнала «Арсенал Отечества» военный эксперт Алексей Леонков. Комментируя заявление президента США Дональда Трампа об отправке нескольких ядерных субмарин к берегам РФ, он отметил, что не видит дополнительных угроз со стороны Вашингтона.

Интенсивность активности американских атомных подводных лодок может варьироваться: от полного отсутствия до роста в геометрической прогрессии. Это не означает снижение или усиление угроз со стороны Соединенных Штатов, — сказал Леонков.

По его словам, когда российские подлодки находятся в море, американцы не знают их точного местоположения. Трамп же, по его словам, наоборот, заявляет о присутствии американских субмарин у берегов России, предоставляя нам своего рода «подсказку».

Если возникнет необходимость, мы найдем такую подводную лодку, как только она пересечет наши зоны ответственности, например в Баренцевом море. Наши противолодочные корабли и авиация будут работать, чтобы ее обнаружить, — отметил собеседник.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в социальной сети Х назвал «лютым голливудским триллером категории В» заявление президента США Дональда Трампа о направленных им к берегам России ядерных подводных лодках. Он насмешливо сравнил их с оружием возмездия за посты неприятеля на сетевых платформах.

Дональд Трамп
подлодки
угрозы
Россия
Дмитрий Горин
Д. Горин
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист оценил запрет на самокаты в ряде регионов России
В некоторых районах ДНР вернули комендантский час
Собянин объяснил, почему благодарен недовольству 60% москвичей
Правительство Афганистана ответило на обвинения в запрете интернета
Следствие возбудило дело после гибели ребенка на базе отдыха в регионе РФ
Военэксперт назвал направления наступления ВСУ
Грузины подсказали: рецепт хачапури по-мегрельски
Капитан юношеской сборной России рассказал о впечатлениях от Игр стран СНГ
Штрафы за резину не по сезону: что изменилось в правилах на 2025 год
Нападающий СКА отреагировал на допуск россиян с флагом на Паралимпиаду
«5% ВВП — бюджет войны»: военэксперт о возможном конфликте России и НАТО
«Я человек терпеливый»: Машков о трудностях после прихода в «Современник»
Израильская армия разделила сектор Газа на северную и южную части
«В спортзале голенькие ребята»: боксера-наставника обвинили в педофилии
Суд вынес приговор получившей жилищный сертификат обманом иностранке
Обвиняемого в убийстве начальницы банка в Москве заключили под стражу
Семена Слепакова призвали лишить российского гражданства
«Тутберидзе не взяла?»: Тарасова о перезапуске карьеры Валиевой у Навки
«Радиостанция Судного дня» передала новое странное послание
Директора крупной строительной компании объявили в розыск
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.