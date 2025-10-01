Военный эксперт объяснил, как относиться к подлодкам США у границ России Военэксперт Леонков назвал нормой передвижение подлодок США у границ России

Попытки американских атомных подводных лодок патрулировать российские акватории — это постоянное явление, рассказал NEWS.ru редактор журнала «Арсенал Отечества» военный эксперт Алексей Леонков. Комментируя заявление президента США Дональда Трампа об отправке нескольких ядерных субмарин к берегам РФ, он отметил, что не видит дополнительных угроз со стороны Вашингтона.

Интенсивность активности американских атомных подводных лодок может варьироваться: от полного отсутствия до роста в геометрической прогрессии. Это не означает снижение или усиление угроз со стороны Соединенных Штатов, — сказал Леонков.

По его словам, когда российские подлодки находятся в море, американцы не знают их точного местоположения. Трамп же, по его словам, наоборот, заявляет о присутствии американских субмарин у берегов России, предоставляя нам своего рода «подсказку».

Если возникнет необходимость, мы найдем такую подводную лодку, как только она пересечет наши зоны ответственности, например в Баренцевом море. Наши противолодочные корабли и авиация будут работать, чтобы ее обнаружить, — отметил собеседник.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в социальной сети Х назвал «лютым голливудским триллером категории В» заявление президента США Дональда Трампа о направленных им к берегам России ядерных подводных лодках. Он насмешливо сравнил их с оружием возмездия за посты неприятеля на сетевых платформах.