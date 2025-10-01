Медведев ответил афоризмом на слова Трампа о ядерных подлодках у берегов РФ Медведев назвал голливудским триллером слова Трампа о подлодках у берегов РФ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в социальной сети Х назвал «лютым голливудским триллером категории В» заявление президента США Дональда Трампа о направленных им к берегам России ядерных подводных лодках. Он насмешливо сравнил их с оружием возмездия за посты неприятеля на сетевых платформах.

Но, как это было сказано в легендарном советском детективном сериале, развязка очевидна: трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет, — написал Медведев.

Ранее сообщалось, что Трамп на выступлении перед американскими генералами и адмиралами подтвердил, что отправил ядерные подводные лодки к берегам России. Он отметил, что принял такое решение ради предосторожности после упоминания ядерного оружия в его заочной дискуссии с Дмитрием Медведевым в соцсетях.

Во время спора зампред Совбеза РФ написал, что Трампу стоит вспомнить «любимые» фильмы о зомби. Таким образом он сделал отсылку к мемам с участием главы Белого дома, включая кадры из сериала «Ходячие мертвецы», где его сравнивают с зомби, высмеивая агрессивное поведение Трампа.