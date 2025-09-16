Стало известно, как живет Байден после ухода с поста президента

Джо Байден, покинувший пост президента Соединенных Штатов, ведет гораздо более скромную жизнь, чем его предшественники — демократы, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их информации, Байден не имеет ни хорошо финансируемых фондов, ни планов по созданию изысканных библиотек.

Один из источников отметил, что сразу после ухода с поста главы государства у Байдена были «личные долги» на сумму $800 тыс. (66,2 млн рублей). Он утверждает, что 82-летний политик сам в этом признался. При этом возможности Байдена сильно ограничивают его «возраст и непопулярность».

Ранее Байден вновь перенес операцию по удалению раковых клеток кожи. Ему сделали так называемую операцию Моса. При этом экс-президент хорошо восстанавливается после процедуры.