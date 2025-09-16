Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 18:57

Стало известно, как живет Байден после ухода с поста президента

WSJ: покинувший пост президента США Байден ведет скромный образ жизни

Джо Байден Джо Байден Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Consolidated News Photos

Джо Байден, покинувший пост президента Соединенных Штатов, ведет гораздо более скромную жизнь, чем его предшественники — демократы, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их информации, Байден не имеет ни хорошо финансируемых фондов, ни планов по созданию изысканных библиотек.

Результатом для Байдена после президентства стала более скудная следующая глава в жизни, в которой отсутствуют хорошо финансируемые фонды, планы по созданию изысканных библиотек и плотный график оплачиваемых выступлений, которыми наслаждались его коллеги, — говорится в публикации.

Один из источников отметил, что сразу после ухода с поста главы государства у Байдена были «личные долги» на сумму $800 тыс. (66,2 млн рублей). Он утверждает, что 82-летний политик сам в этом признался. При этом возможности Байдена сильно ограничивают его «возраст и непопулярность».

Ранее Байден вновь перенес операцию по удалению раковых клеток кожи. Ему сделали так называемую операцию Моса. При этом экс-президент хорошо восстанавливается после процедуры.

США
Джо Байден
президенты
политики
демократы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стали известны самые распространенные виды рака в РФ
«У вас проблемы»: Трамп резко ответил на вопрос украинского журналистика
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Министры обороны Белоруссии и России обсудили вопросы Союзного государства
Директору и инженеру канатной дороги на Эльбрусе избрали меру пресечения
«Радость не доставлю»: Гутерриш высказался о своей отставке
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.