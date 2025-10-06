В Госдуме рассказали о мерах поддержки представителей креативных индустрий

Креативные специалисты, например, дизайнеры, разработчики игр и создатели контента, могут получить грант от государства, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, россияне, развивающиеся в этой сфере, также могут рассчитывать на ряд других мер поддержки, включая помощь в выходе на международные рынки.

Сегодня создается фундамент для роста и расширения креативных индустрий. Российский экспортный центр в 2025 году выделил их в отдельный блок работы, и теперь дизайнеры, производители одежды, разработчики игр и создатели контента могут рассчитывать на помощь в выходе на зарубежные площадки. Это включает в себя сопровождение сделок, участие в международных ярмарках и продвижение в онлайн-каналах. Президентский фонд культурных инициатив проводит конкурсы, где проекты в сфере культуры и искусства получают грантовое финансирование. Это возможность реализовать смелые идеи и привлечь внимание к уникальным продуктам и решениям, — пояснил Говырин.

Он добавил, что особое внимание уделяется защите интеллектуальной собственности. По словам Говырина, возможность быстро зарегистрировать товарный знак, промышленный образец или программное обеспечение дает бизнесу инструмент защиты и монетизации идей. Депутат отметил, что эти меры позволяют брендам получить юридическую основу для франшиз, продажи лицензий и расширения присутствия на рынке.

Стоит упомянуть и о развитии сети «Мой бизнес». В разных регионах открываются акселерационные программы, специализированные именно для креативных предпринимателей. Там можно пройти обучение, получить наставника и помощь в продвижении, — резюмировал Говырин.

