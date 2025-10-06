Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 14:05

В Госдуме рассказали о мерах поддержки представителей креативных индустрий

Депутат Говырин: креативные специалисты могут получить грант от государства

Алексей Говырин Алексей Говырин Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Креативные специалисты, например, дизайнеры, разработчики игр и создатели контента, могут получить грант от государства, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, россияне, развивающиеся в этой сфере, также могут рассчитывать на ряд других мер поддержки, включая помощь в выходе на международные рынки.

Сегодня создается фундамент для роста и расширения креативных индустрий. Российский экспортный центр в 2025 году выделил их в отдельный блок работы, и теперь дизайнеры, производители одежды, разработчики игр и создатели контента могут рассчитывать на помощь в выходе на зарубежные площадки. Это включает в себя сопровождение сделок, участие в международных ярмарках и продвижение в онлайн-каналах. Президентский фонд культурных инициатив проводит конкурсы, где проекты в сфере культуры и искусства получают грантовое финансирование. Это возможность реализовать смелые идеи и привлечь внимание к уникальным продуктам и решениям, — пояснил Говырин.

Он добавил, что особое внимание уделяется защите интеллектуальной собственности. По словам Говырина, возможность быстро зарегистрировать товарный знак, промышленный образец или программное обеспечение дает бизнесу инструмент защиты и монетизации идей. Депутат отметил, что эти меры позволяют брендам получить юридическую основу для франшиз, продажи лицензий и расширения присутствия на рынке.

Немаловажно и то, что государство стимулирует работу с интеллектуальной собственностью. Возможность быстро зарегистрировать товарный знак, промышленный образец или программное обеспечение дает бизнесу инструмент защиты и монетизации идей. Бренды получают юридическую основу для франшиз, продажи лицензий и расширения присутствия на рынке. Стоит упомянуть и о развитии сети «Мой бизнес». В разных регионах открываются акселерационные программы, специализированные именно для креативных предпринимателей. Там можно пройти обучение, получить наставника и помощь в продвижении, — резюмировал Говырин.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что отечественный бизнес увеличил долю инвестиций в спортивную индустрию. По его словам, теперь индивидуальные предприниматели становятся активными инвесторами, по программам государственно-частного партнерства они вкладывают деньги не только в спортивные объекты, но и в развитие других социально значимых направлений.

Россия
бизнес
предприниматели
рынки
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Коротко о приоритетах»: какие теракты удается предотвратить в России?
Автоэксперт высказался о лишении прав за грязный номер
Назначена проверка после смерти россиянина, которого не госпитализировали
Удар HIMARS по Белгороду 6 октября: что известно, блэкаут, жертвы
Глава поискового отряда оценил шансы найти пропавшую в тайге семью живой
Воробьев рассказал об обновлении многоквартирных домов в Подмосковье
Развод Константина Ивлева. На кого он променял молодую жену, почему молчит
Увидел родителей и расплакался: в психбольнице изнасиловали ребенка
От сердечного приступа умер известный французский режиссер
Житель Белгорода погиб при ракетном ударе ВСУ
Правительство Москвы объявило победителей премии «В кадре»
Власти ужаснулись количеством потребляемого россиянами сахара в год
Экс-депутат Рады ответил, от кого зависит переизбрание Зеленского
Булыкин раскрыл, чем его удивил матч «Динамо» — «Локомотив»
Египтянин обманом вывез россиянку в Дубай и запретил выезд их дочери
Названа причина эвакуации людей из торгового центра в Долгопрудном
Цена бензина АИ-92 на бирже достигла рекорда
«Абсолютное скотство»: в ГД осудили мигрантов за игры с трупом козла
Блогеры из Африки встретились с российскими коллегами из «Инсайт Люди»
В Госдуме объяснили причины успеха Бабиша на парламентских выборах в Чехии
Дальше
Самое популярное
Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
Россия

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше

Осетинский мясной пирог фыдджын! Тесто на кефире и сочная начинка. Сложное только название!
Общество

Осетинский мясной пирог фыдджын! Тесто на кефире и сочная начинка. Сложное только название!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.