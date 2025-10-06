Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 15:57

Стало известно о смертельной опасности мытья головы в салоне красоты

NYP: мытье головы в раковине салона красоты может привести к инсульту

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Мытье головы в раковине салона красоты может спровоцировать инсульт из-за повреждения шейных артерий, сообщает New York Post. Речь идет о так называемом «синдроме салона красоты», который возникает при длительном нахождении в позе с запрокинутой головой. Кромка раковины создает давление на шейные позвонки и кровеносные сосуды, снабжающие мозг, что может привести к их повреждению.

По данным издания, американка Элизабет Смит в 2014 году перенесла повреждение позвоночной артерии после мытья головы в салоне красоты. В результате у женщины развились серьезные неврологические нарушения, включая потерю части двигательных навыков, ухудшение зрения на один глаз и проблемы с координацией движений.

Ранее врач общей практики Елена Павлова заявила, что гель-лаки для ногтей, имеющие в составе ТРО, могут навредить репродуктивной системе. Она отметила, что данное вещество также может запускать мутации клеток организма, что приводит к различным заболеваниям, в том числе онкологии. По словам специалиста, в России на данный момент нет запрета на его использование.

волосы
инсульты
болезни
процедуры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Диетолог раскрыла, как температура еды воздействует на кишечник
Число погибших в результате ракетного удара по Белгороду увеличилось
Лоза назвал скучной известную певицу
Боец ВСУ вышел к российским военным в форме ВС РФ и потребовал эвакуацию
Бразильский новичок ЦСКА рассказал об адаптации в команде
История о гибели школьника от заряжающегося телефона получила продолжение
Организаторы форума «БИОПРОМ» заключили соглашение с Минпромторгом РФ
В курском парке разбили вертолет
Актера из «Реальных пацанов» не пустили в Европу из-за роли
В США раскрыли, какую сделку Вашингтон хочет провернуть с Киевом
В Госдуме сделали заявление о Франции на фоне отставки очередного премьера
Военэксперт назвал цели ударов ВС РФ по Западной Украине
Россиянам объяснили, почему не стоит забирать себе найденные вещи
Нарколог назвал незаметные признаки алкоголизма
Резня у стены Цоя: сколько пострадавших, кто нападавший?
Хинштейн раскрыл причину дефицита бензина в Курской области
Генпрокурору Гуцану присвоили чин действительного госсоветника юстиции
Россиянам рассказали о правах при отмене рейсов из-за угрозы БПЛА
Экс-разведчик США раскрыл условие завершения конфликта на Украине
Водитель легковушки погиб, столкнувшись с иномаркой под Петербургом
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
Россия

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.