Стало известно о смертельной опасности мытья головы в салоне красоты NYP: мытье головы в раковине салона красоты может привести к инсульту

Мытье головы в раковине салона красоты может спровоцировать инсульт из-за повреждения шейных артерий, сообщает New York Post. Речь идет о так называемом «синдроме салона красоты», который возникает при длительном нахождении в позе с запрокинутой головой. Кромка раковины создает давление на шейные позвонки и кровеносные сосуды, снабжающие мозг, что может привести к их повреждению.

По данным издания, американка Элизабет Смит в 2014 году перенесла повреждение позвоночной артерии после мытья головы в салоне красоты. В результате у женщины развились серьезные неврологические нарушения, включая потерю части двигательных навыков, ухудшение зрения на один глаз и проблемы с координацией движений.

Ранее врач общей практики Елена Павлова заявила, что гель-лаки для ногтей, имеющие в составе ТРО, могут навредить репродуктивной системе. Она отметила, что данное вещество также может запускать мутации клеток организма, что приводит к различным заболеваниям, в том числе онкологии. По словам специалиста, в России на данный момент нет запрета на его использование.