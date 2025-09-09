Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 07:00

Любительницам маникюра рассказали о серьезной опасности гель-лаков

Врач Павлова: некоторые гель-лаки опасны для репродуктивной системы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гель-лаки для ногтей, имеющие в составе ТРО (триметилбензоилдифенилфосфин), могут быть опасны для репродуктивной системы, предупредила врач общей практики Елена Павлова. В разговоре с NEWS.ru она отметила, что данное вещество также может запускать мутации клеток организма, что приводит к различным заболеваниям, в том числе онкологии.

TPO, находящийся в составе гель-лаков, может оказывать токсичное воздействие на репродуктивную систему. Также есть подозрения, что это вещество запускает мутации клеток организма, что может привести к различным заболеваниям, например онкологии. С 2016 года использование этого вещества в косметике было строго регламентировано научным комитетом по потребительской безопасности Европейской комиссии. Организация пришла к выводу, что его использование в косметике не является безопасным. С 28 февраля 2023 года вступил в силу полный запрет на использование TPO в составе косметических продуктов на территории Европейского союза. Производители обязаны заменить этот ингредиент на другие, более безопасные аналоги, — рассказала Павлова.

Она подчеркнула, что в России на данный момент нет запрета на использование TPO в составе гель-лаков. Однако, по словам врача, крупные международные бренды, которые продают свою продукцию и в Европе, и в России, уже убрали это вещество из состава своих линеек по всему миру. Специалист предупредила, что в салонах красоты гель-лаки с ТРО могут еще долго присутствовать в обороте, так как замена косметических средств для работы происходит не сразу.

Это вещество подпало под запрет, так как действительно имеет научно подтвержденные данные о рисках. Основной риск связан с тем, что негативная реакция вещества может быть не при нанесении, а когда гель-лак попадает на кожу, кутикулу или при вдыхании паров, — заключила Павлова.

Ранее врач-дерматолог Юлия Галлямова заявила, что появление белых поперечных линий на ногтях, как правило, указывает на анемию, а пожелтение ногтей — на грибковые заболевания. По словам эксперта, плохое состояние ногтей также может сигнализировать о дефиците витаминов и микроэлементов в организме.

красота
маникюр
советы
врачи
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский 13-летний школьник оказался в базе «Миротворца»
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 9 сентября
Юрий Антонов оставил поклонников без концертов из-за одной проблемы
В Иркутской области автомобиль чуть не сгорел из-за стиральной машины
Назван альтернативный способ экономить на ремонте квартиры
Творожные кексы без выпечки — готовятся за 10 минут: полезно, очень вкусно!
ВСУ вербуют убийц, трагический обстрел Сочи: новости СВО к утру 9 сентября
Боксер Дрозд назвал преимущества спортсменов в Госдуме
Военэксперт раскрыл ситуацию в донецком Кировске
Подозреваемый в убийстве генерала Кириллова в Москве согласился с арестом
Кадыров раскрыл подробности «удара возмездия» по генштабу ВСУ в Киеве
На пляже в Испании нашли акулу со следами зубов неизвестного хищника
Здоровье, тайные сын и дочь, поддержка СВО: как живет Юрий Антонов
«Как все люди»: в Кремле раскрыли, как Путин празднует день рождения
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 9 сентября: инфографика
В России определили единое время для изучения школьных предметов
Россиянам дали совет, в какое время года лучше искать новую работу
Роспатент не будет регистрировать товарный знак певца SHAMAN
Свыше 30 беспилотников заметили в небе над Россией ночью
Отца отравившихся детей из Красной Сопки признали виновным
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября
Регионы

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.