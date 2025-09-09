Любительницам маникюра рассказали о серьезной опасности гель-лаков

Гель-лаки для ногтей, имеющие в составе ТРО (триметилбензоилдифенилфосфин), могут быть опасны для репродуктивной системы, предупредила врач общей практики Елена Павлова. В разговоре с NEWS.ru она отметила, что данное вещество также может запускать мутации клеток организма, что приводит к различным заболеваниям, в том числе онкологии.

TPO, находящийся в составе гель-лаков, может оказывать токсичное воздействие на репродуктивную систему. Также есть подозрения, что это вещество запускает мутации клеток организма, что может привести к различным заболеваниям, например онкологии. С 2016 года использование этого вещества в косметике было строго регламентировано научным комитетом по потребительской безопасности Европейской комиссии. Организация пришла к выводу, что его использование в косметике не является безопасным. С 28 февраля 2023 года вступил в силу полный запрет на использование TPO в составе косметических продуктов на территории Европейского союза. Производители обязаны заменить этот ингредиент на другие, более безопасные аналоги, — рассказала Павлова.

Она подчеркнула, что в России на данный момент нет запрета на использование TPO в составе гель-лаков. Однако, по словам врача, крупные международные бренды, которые продают свою продукцию и в Европе, и в России, уже убрали это вещество из состава своих линеек по всему миру. Специалист предупредила, что в салонах красоты гель-лаки с ТРО могут еще долго присутствовать в обороте, так как замена косметических средств для работы происходит не сразу.

Это вещество подпало под запрет, так как действительно имеет научно подтвержденные данные о рисках. Основной риск связан с тем, что негативная реакция вещества может быть не при нанесении, а когда гель-лак попадает на кожу, кутикулу или при вдыхании паров, — заключила Павлова.

Ранее врач-дерматолог Юлия Галлямова заявила, что появление белых поперечных линий на ногтях, как правило, указывает на анемию, а пожелтение ногтей — на грибковые заболевания. По словам эксперта, плохое состояние ногтей также может сигнализировать о дефиците витаминов и микроэлементов в организме.