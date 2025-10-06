В «Калашникове» раскрыли, эффективны ли «плетки» против дронов «Баба-яга»

Снайперская винтовка Драгунова со складным прикладом (СВДС) успешно применяется для ликвидации тяжелых дронов-камикадзе ВСУ типа «Баба-яга», сообщает пресс-служба концерна «Калашников». Бойцов группировки «Центр» уже обучили использованию этого оружия против беспилотников. Винтовки, получившие в народе название «плетки» из-за характерного звука выстрела, изначально создавались для поражения живой силы и небронированных целей на дистанции до 1000 м.

Специалисты отметили, что СВДС демонстрирует высокую эффективность в условиях ослабленных позиций украинской стороны в зоне специальной военной операции. Эта модификация была разработана специально для подразделений спецназа, морской пехоты и ВДВ. При сложенном прикладе длина оружия составляет 875 мм, что обеспечивает удобство его транспортировки и применения в различных условиях боевой обстановки.

Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» изготовил первую партию новых автоматов АМ-17, разработанных под калибр 5,45 мм. Модель успешно прошла войсковые и государственные испытания, включая использование в зоне СВО.