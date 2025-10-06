Отряд БПЛА «Буревестник» реорганизовали в отдельный полк

На базе отряда БПЛА «Буревестник» добровольческого корпуса российских сил был создан отдельный полк беспилотных систем, передает ТАСС. Это объясняется расширением сферы применения дронов.

В Минобороны РФ данные сведения не комментировали.

Реорганизация отряда «Буревестник» в отдельный полк обусловлена расширением сферы применения беспилотных систем и заметным ростом уровня влияния таких машин на исход боевых действий в ходе специальной военной операции, — подчеркнули в корпусе.

Среди основных задач нового отряда — нанесение максимального урона противнику. Также формирование будет оказывать содействие подразделениям добровольческого корпуса на поле боя, обеспечивая их разведданными и ударной поддержкой.

Ранее глава военной организации «Эспаньола» Станислав Орлов опроверг слухи о ее расформировании. При этом он подтвердил, что 88-я бригада первого добровольческого корпуса МО РФ прекратила существование. На самом деле бригада всем составом переходит из штата первого ДК Минобороны в «новые структуры внутри системы обороны» России, добавил он. Также сообщалось, что на базе «Эспаньолы» могут создать радиоэлектронный и штурмовой отряды.