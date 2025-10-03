Легендарную бригаду «Эспаньола» разбивают на части

Разведывательно-диверсионная бригада «Эспаньола» будет переформирована, следует из сообщения военной организации в Telegram-канале. В составе ВС РФ на ее базе создадут новые подразделения, в том числе радиоэлектронный и штурмовой отряды.

Морской отряд останется в прежнем виде, но будет действовать отдельно. Основной состав, участвовавший в боевых действиях с 2014 года, распределят по новым структурам. Набор в бригаду приостановлен — открыт только прием в моротряд.

По данным бойцов, решение принято в рамках модернизации. Бригада ранее участвовала в штурме Часова Яра, операции в Мариуполе, Угледаре, Авдеевке и Клещеевке. С момента начала СВО «Эспаньола» считалась одной из ключевых наступательных группировок на фронте.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что «Эспаньола» эффективно справляется с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ. Он отметил, что противник может атаковать Новороссийск и с воздуха, и с моря. Кроме того, по словам эксперта, с морскими дронами также эффективно справляются небольшие военные корабли.