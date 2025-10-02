Бизнес начал больше инвестировать в российский спорт Министр спорта Дегтярев: российский бизнес стал больше инвестировать в спорт

Отечественный бизнес увеличил долю инвестиций в спортивную индустрию, заявил телеканалу «Россия 24» министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Глава ведомства отметил, что теперь индивидуальные предприниматели становятся активными инвесторами, по программам государственно-частного партнерства (ГЧП) они вкладывают деньги не только в спортивные объекты, но и в развитие других социально значимых направлений.

Идут, идут, идут, с удовольствием вкладывают. И почему, могу объяснить. У всех дети есть, все озабочены будущим. Фокус многих бизнесменов повернулся внутрь России, — подметил министр.

Дегтярев также отметил увеличение числа тренеров по адаптивной физкультуре для ветеранов СВО. В этом году министерство троекратно увеличило выпуск преподавателей и тренеров в этой области. Адаптивному спорту уже обучают две тысячи военных, их выпустят по разным программам в спортивных вузах.

Это как раз для наших героев, воинов спецоперации, которые приходят в паралимпийский спорт, нужны специалисты, — заключил Дегтярев.

Ранее министр рассказал, как продвигается вопрос восстановления статуса Олимпийского комитета России. Дегтярев заявил, что его рассмотрят на заседании исполкома Международного олимпийского комитета в декабре. Россия готовит новые судебные иски, чтобы вернуть себе членство в организации.