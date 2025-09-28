Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
28 сентября 2025 в 15:12

Министр спорта России раскрыл, когда МОК рассмотрит восстановление ОКР

Дегтярев: МОК обсудит восстановление членства ОКР в декабре

Михаил Дегтярев Михаил Дегтярев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Вопрос о восстановлении статуса Олимпийского комитета России будет рассмотрен на заседании исполкома Международного олимпийского комитета в декабре, заявил министр спорта РФ и председатель ОКР Михаил Дегтярев в ходе просветительского марафона «Знание.Первые». По его словам, процесс идет по плану и Россия готовит новые судебные иски, чтобы вернуть членство, передает ТАСС.

Мы коммуникацию наладили, и лично я был в Лозанне. Там работают наши адвокаты, мы постоянно судимся. Мы заявляем, что не надо увязывать спорт с политикой и вооруженными конфликтами. Постоянно что-то происходит в мире. Дискриминация по национальному признаку, которая очевидно проводится, это путь в никуда, — поделился Дегтярев.

Он подчеркнул, что Кирсти Ковентри стала главой МОК только в марте 2025 года, встреча с ней состоялась в июне. Решение о восстановлении статуса, запланированное на сентябрь, не было вынесено на голосование, но вопрос активно обсуждался внутри организации. Дегтярев добавил, что недавнее решение по паралимпийцам также демонстрирует прогресс.

Ранее министр спорта заявил, что восстановление членства Паралимпийского комитета России в IPC станет ориентиром для МОК и других международных спортивных организаций. Теперь российские паралимпийцы могут выступать под национальным флагом и гимном.

МОК
Михаил Дегтярев
ОКР
ограничения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Киев обвинили в геноциде из-за попыток поработить русских
В России сделали прогноз по дальнейшему снижению ключевой ставки
Правильная ориентация теплицы по сторонам света: секрет богатого урожая
«Вернулся в славянское пространство»: боец Рындовский о России
Российская теннисистка добилась успеха на турнире в Китае
Индия задумалась о покупке новых систем ПВО у России
Синоптик предупредил о серьезном похолодании в Москве на этой неделе
ВС России разгромили пункты управления БПЛА ВСУ под Константиновкой
«Кажется, будто гриб»: боец рассказал о новых «изобретениях» ВСУ в ДНР
Массовый десант мигрантов высадился в европейскую страну
В деле о хищениях у Минобороны РФ появился новый фигурант
В Китае за неделю обнаружили более 3 тыс. случаев заражения чикунгуньей
День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: открытки для близких
Кадровые чистки и освобождение юга ДНР: новости СВО к утру 29 сентября
Боец ВС РФ рассказал, как ВСУ бросили умирать раненого наемника из США
«Это мрачно»: Сальдо описал обстановку в подконтрольном Киеву Херсоне
Песков объяснил, как Россия ответит на сбитие объектов в ее пространстве
Швеция задумалась о создании собственного ядерного оружия
Кардиохирург Лео Бокерия сравнил вред от обычных и электронных сигарет
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 29 сентября: инфографика
Дальше
Самое популярное
Классическое болгарское лечо с морковью — ароматная заготовка на зиму
Общество

Классическое болгарское лечо с морковью — ароматная заготовка на зиму

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных
Общество

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.