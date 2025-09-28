Министр спорта России раскрыл, когда МОК рассмотрит восстановление ОКР

Вопрос о восстановлении статуса Олимпийского комитета России будет рассмотрен на заседании исполкома Международного олимпийского комитета в декабре, заявил министр спорта РФ и председатель ОКР Михаил Дегтярев в ходе просветительского марафона «Знание.Первые». По его словам, процесс идет по плану и Россия готовит новые судебные иски, чтобы вернуть членство, передает ТАСС.

Мы коммуникацию наладили, и лично я был в Лозанне. Там работают наши адвокаты, мы постоянно судимся. Мы заявляем, что не надо увязывать спорт с политикой и вооруженными конфликтами. Постоянно что-то происходит в мире. Дискриминация по национальному признаку, которая очевидно проводится, это путь в никуда, — поделился Дегтярев.

Он подчеркнул, что Кирсти Ковентри стала главой МОК только в марте 2025 года, встреча с ней состоялась в июне. Решение о восстановлении статуса, запланированное на сентябрь, не было вынесено на голосование, но вопрос активно обсуждался внутри организации. Дегтярев добавил, что недавнее решение по паралимпийцам также демонстрирует прогресс.

Ранее министр спорта заявил, что восстановление членства Паралимпийского комитета России в IPC станет ориентиром для МОК и других международных спортивных организаций. Теперь российские паралимпийцы могут выступать под национальным флагом и гимном.