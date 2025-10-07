Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Ozon fresh выпустил мобильное приложение

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Теперь заказать свежие продукты в сервисе можно не только на витрине Ozon, но и в отдельном приложении.

Ozon fresh запустил собственное мобильное приложение — оно уже доступно для пользователей Android и iOS. Приложение поможет привлечь новых клиентов, которые часто заказывают еду и продукты, но не пользуются маркетплейсами. А постоянные пользователи смогут разделить свои покупки между основным Ozon и Ozon fresh, получать отдельные уведомления, а также следить за заказами и временем доставки с помощью специального уведомления, показывающего время.

Ozon fresh будет работать на двух платформах, предоставляя клиентам выбор между возможностями нового приложения и привычным интерфейсом маркетплейса. Последний удобен для постоянных клиентов Ozon, которые привыкли делать все заказы в одном месте. Кроме того, Ozon fresh будет по-прежнему привлекать новых клиентов из числа пользователей маркетплейса, количество которых сейчас превышает 60,5 млн человек.

В новом приложении доступен отдельный личный кабинет пользователя, который связан с Ozon. Если добавить продукты из мини-приложения основного сайта, они автоматически появятся в новом приложении. Там будет весь привычный функционал: редактирование профиля, история заказов, управление избранными товарами и способами оплаты. Это сделает интерфейс простым и удобным. В будущем планируется добавлять новые функции, чтобы улучшать клиентский опыт.

Согласно нашим исследованиям пользовательского поведения, логика выбора товаров на маркетплейсе отличается от импульсивной, «дофаминовой» покупки еды в сервисе доставки. Приложение позволит гибко выстраивать новый пользовательский путь и адаптировать его для удобства и экономии времени клиентов сервиса доставки, — рассказал директор по маркетингу Ozon fresh Алексей Подъяпольский.

Ozon fresh продолжает развивать формат быстрой доставки для своих клиентов. Весной 2025 года он запустил быструю доставку от 30 минут в Санкт-Петербурге. Сейчас сервис доставки свежих продуктов работает более чем в четырех тысячах населенных пунктов и предлагает ассортимент более чем в 35 тысяч наименований. Под собственной торговой маркой (CTM) представлено более тысячи наименований продовольственных и непродовольственных товаров.

Рекламодатель: ООО «Интернет Решения», ИНН 7704217370

Erid: 2W5zFJkVwSG

покупки
маркетплейсы
Россия
Ozon
