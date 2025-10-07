Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 10:29

Стало известно, как изменится работа продавцов на маркетплейсах

Депутат Говырин: проверка продавцов маркетплейсов не должна быть бюрократической

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Процесс проверки продавцов на маркетплейсах не должен быть излишне бюрократичным, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. По его словам, создание единого государственного реестра поможет интернет-платформам снизить нагрузку и поддержит развитие малого бизнеса.

Для цифровой торговли сегодня настало время выстраивать общие принципы ответственности. Маркетплейсы превратились в полноценную инфраструктуру экономики: через них работают тысячи малых и средних предприятий, и от качества регулирования зависит их устойчивость. Новый подзаконный акт Минэка позволит упорядочить процесс проверки продавцов и карточек товаров — не как ограничение, а как инструмент наведения порядка в огромном цифровом потоке. Для МСП важно, чтобы процедура была не бюрократической, а технически выверенной, — пояснил Говырин.

Он отметил, что на сегодняшний день каждый маркетплейс устанавливает свои правила проверок, что провоцирует хаос и дополнительные расходы. По словам Говырина, унификация формата сведений и автоматическая сверка с государственными реестрами помогут снизить эту нагрузку. Депутат подчеркнул, что данные будут проверяться без участия человека через открытые каналы связи между платформами и ФГИС.

Если карточка не соответствует реестру — она просто не публикуется, и предприниматель сразу видит, что именно нужно исправить. Такой подход дает честным продавцам уверенность в стабильной работе и убирает почву для манипуляций, когда одни проходят модерацию, а другие блокируются без объяснений. Это шаг к цивилизованной платформенной экономике, где цифровая инфраструктура работает по единым законам рынка и не мешает развитию малого бизнеса, — добавил Говырин.

Ранее сообщалось, что злоумышленники звонят россиянам, представляясь сотрудниками маркетплейсов, и убеждают их назвать код из SMS-сообщения. С помощью этого кода мошенники могут получить доступ к аккаунту жертвы на маркетплейсе, а затем к ее банковским данным.

маркетплейсы
депутаты
товары
предприниматели
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Живодеры с особой жестокостью искалечили осла
«Весьма запоздалое признание»: депутат о появлении на Украине кибервойск
OpenAI представила свою новую разработку
Суд заочно приговорил телеведущую-иноагента к семи годам лишения свободы
Россиянина внезапно похитили, затолкав в багажник авто
Лопес и Аффлек вышли на публику через год после разрыва и попали на фото
Ситуация в аэропортах РФ 7 октября: задержки и отмены рейсов
В Европе дали оценку обещаниям НАТО направить войска на Украину
Русские «Герани» массово громят энергетику: удары по Украине 7 октября
В Москве арестовали иностранца, надругавшегося над ребенком в 2016 году
Раскрыты необычные подробности об одном из пособников бизнесмена-убийцы
«Убытки будут неисчислимыми»: в США предрекли МУС крах из-за санкций Трампа
В России указали на стойкую тенденцию по отделению ЭПХЦ от Москвы
Психолог объяснила, как бороться с постоянной тревогой
В Новосибирске спасли косулю, застрявшую в заборе
В ЕС не смогли решить, как выдать Украине два кредита одновременно
Политический кризис спровоцировал слухи об отставке Макрона
Украинский офицер открыл шаурмичную в зоне СВО и заработал 8 млн рублей
Депутат призвал запретить продажу и покупку электромобилей в России
Стало известно, чего лишатся смартфоны в ближайшем будущем
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.