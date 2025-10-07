Стало известно, как изменится работа продавцов на маркетплейсах

Процесс проверки продавцов на маркетплейсах не должен быть излишне бюрократичным, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. По его словам, создание единого государственного реестра поможет интернет-платформам снизить нагрузку и поддержит развитие малого бизнеса.

Для цифровой торговли сегодня настало время выстраивать общие принципы ответственности. Маркетплейсы превратились в полноценную инфраструктуру экономики: через них работают тысячи малых и средних предприятий, и от качества регулирования зависит их устойчивость. Новый подзаконный акт Минэка позволит упорядочить процесс проверки продавцов и карточек товаров — не как ограничение, а как инструмент наведения порядка в огромном цифровом потоке. Для МСП важно, чтобы процедура была не бюрократической, а технически выверенной, — пояснил Говырин.

Он отметил, что на сегодняшний день каждый маркетплейс устанавливает свои правила проверок, что провоцирует хаос и дополнительные расходы. По словам Говырина, унификация формата сведений и автоматическая сверка с государственными реестрами помогут снизить эту нагрузку. Депутат подчеркнул, что данные будут проверяться без участия человека через открытые каналы связи между платформами и ФГИС.

Если карточка не соответствует реестру — она просто не публикуется, и предприниматель сразу видит, что именно нужно исправить. Такой подход дает честным продавцам уверенность в стабильной работе и убирает почву для манипуляций, когда одни проходят модерацию, а другие блокируются без объяснений. Это шаг к цивилизованной платформенной экономике, где цифровая инфраструктура работает по единым законам рынка и не мешает развитию малого бизнеса, — добавил Говырин.

Ранее сообщалось, что злоумышленники звонят россиянам, представляясь сотрудниками маркетплейсов, и убеждают их назвать код из SMS-сообщения. С помощью этого кода мошенники могут получить доступ к аккаунту жертвы на маркетплейсе, а затем к ее банковским данным.