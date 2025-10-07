Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 11:41

Мужчина угрожал школьнице расправой, держа ее за волосы

В Севастополе мужчина напал на девочку у здания школы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Неизвестный мужчина схватил за волосы и угрожал расправой девочке возле школы в Севастополе, передает Telegram-канал «Большая Морская». Видео с инцидентом, на котором запечатлено применение физической силы в отношении подростка, правоохранители обнаружили в социальных сетях. Тогда рядом находились другие ученики.

Со своей стороны, мать одной из участниц событий рассказала источнику, что мужчина на самом деле заступился за ее дочь, которую группа одноклассников собиралась избить. По ее словам, девочка с пятницы подвергалась угрозам расправы, а в день инцидента толпа детей с телефонами окружила ее у школы. Женщина намерена написать заявление на обидчиков своей дочери, приложив скриншоты с угрозами.

Полиция оперативно установила личности всех участников инцидента. Обстоятельства и причины случившегося еще выясняются.

Ранее в Воронеже группа подростков избила двух девочек, их госпитализировали. Инцидент произошел вечером 2 октября во дворе на улице Минской. Школьниц 11 и 14 лет били ногами в живот, возили лицами по асфальту и даже перекидывали через забор.

дети
школы
Севастополь
угрозы
драки
избиения
