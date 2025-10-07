Депутат призвал запретить продажу и покупку электромобилей в России

Продажу Tesla в России необходимо ограничить из-за риска возгорания при ДТП, заявил NEWS.ru руководитель партии «Коммунисты России», депутат Алтайского краевого заксобрания Сергей Малинкович. По его словам, водители и пассажиры электромобилей также могут столкнуться с опасностью из-за выхода зарядного устройства из строя.

Трое студентов в США сгорели заживо, застряв в своей Tesla. Многие эксперты отмечают, что электрокар питается от 12-вольтной зарядки, которая способна выйти из строя во время дорожно-транспортного происшествия. А это значит, что машина несет прямую угрозу жизни и здоровья человеку. Мы намерены обратиться к федеральному законодателю и в ГИБДД, чтобы пользование Tesla было запрещено в России, по крайней мере до момента, пока конструктор не исправит модель, — подчеркнул Малинкович.

Он пояснил, что трое студентов погибли в аварии с участием Tesla Cybertruck из-за сбоя в системе дверей автомобиля. Однако, подчеркнул депутат, один пассажир выжил благодаря тому, что очевидец разбил окно машины веткой дерева.

Ранее в Германии произошло ДТП с участием автомобиля Tesla Model S Plaid. Машина врезалась в дерево и загорелась. В результате аварии погибли трое человек, среди которых были двое детей. Спасатели не смогли быстро добраться до салона из-за отказа электросистемы и деформации дверных ручек.