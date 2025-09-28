Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 18:30

В Германии Tesla превратилась в смертельную ловушку

В Германии электронные ручки Tesla стали причиной гибели семьи

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Германии автомобиль Tesla Model S Plaid врезался в дерево и загорелся, погибли трое пассажиров, включая двух детей, сообщает издание Metro. Доступ к салону оказался невозможен из-за отказа электрической системы и расплавившихся ручек. Смертельная авария обострила дискуссии о безопасности электронных дверей.

Инцидент поставил вопрос о рисках конструктивных решений, в которых отказались от механических замков ради аэродинамики и дизайна. Немецкая федерация пожарных настаивает на возвращении традиционных механизмов, доступных для открывания снаружи и изнутри. Таким образом, Euro NCAP с 2026 года намерена снижать рейтинги безопасности автомобилям, где нет возможности ручного открывания, а власти Китая приняли решение полностью запретить электрические ручки с 2027 года.

Ранее в Новосибирске в результате ДТП погиб водитель Mercedes, не справившийся с управлением и врезавшийся в опору освещения. 49-летний мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи. Трое пассажиров с травмами госпитализированы.

