Опрос показал, как россияне пережили уход иностранных брендов

Уход западных компаний не повлиял на жизнь 65% россиян, выяснили специалисты ВЦИОМ. В 2022 году 39% опрошенных ожидали, что эти изменения не отразятся на их жизни, а 50% не сожалели об уходе иностранных брендов. В 2025 году доля тех, кто не испытывает сожаления, снизилась до 45%.

17% респондентов считают, что российские производители полностью компенсировали уход западных аналогов, а 44% убеждены, что замена произошла по большинству товаров. В 2022 году такую точку зрения разделяли 20% и 48% соответственно.

Ранее бизнес-аналитик Андрей Телешев высказал мнение, что массовый уход западных компаний из России «под аплодисменты мировой общественности» скорее облегчил, нежели усложнил ситуацию для местного бизнеса. Однако сейчас зарубежные бренды осознали свою ошибку и ищут хитрые способы тайком вернуться на российский рынок.

Тем временем стало известно, что с 1 ноября россияне могут столкнуться с проблемой отсутствия популярных китайских автомобилей LiXiang и Zeekr из-за увеличения утильсбора. Также под угрозой могут оказаться поставки Toyota Camry и Land Cruiser.