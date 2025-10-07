Названо время, за которое Родригез может заработать на месяц алиментов

Певец Тимур Родригез способен заработать сумму, эквивалентную месячным алиментам на своих детей, всего за одно короткое выступление, сообщил Super со ссылкой на источник. Эти данные стали известны на фоне иска артиста о снижении размера выплат на содержание двух несовершеннолетних детей.

Согласно полученным сведениям, гонорар Родригеза за частный 45-минутный концерт, включающий исполнение шести композиций, составляет 1,5 млн рублей. Таким образом, менее часа работы позволяют артисту полностью покрыть прежние финансовые обязательства перед детьми, которые он оспаривает в суде.

Помимо концертной деятельности, работа шоумена в качестве ведущего мероприятий оценивается в 2,5 млн рублей за пятичасовой рабочий день. Участие знаменитости в рекламных или творческих проектах обходится заказчикам дешевле — его гонорар за съемочный день продолжительностью около 12 часов составляет 400 тыс. рублей.

Ранее артист перечислял на содержание детей 1,5 млн рублей ежемесячно, а также выплачивал 500 тыс. рублей своей бывшей супруге. Нынешний иск направлен на сокращение общей суммы алиментов непосредственно на детей до 500 тыс. рублей, что эквивалентно всего трети его гонорара за одно частное выступление.

