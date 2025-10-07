Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Названо время, за которое Родригез может заработать на месяц алиментов

Super: Родригез зарабатывает на месяц алиментов для своих детей за 45 минут

Тимур Родригез Тимур Родригез Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Певец Тимур Родригез способен заработать сумму, эквивалентную месячным алиментам на своих детей, всего за одно короткое выступление, сообщил Super со ссылкой на источник. Эти данные стали известны на фоне иска артиста о снижении размера выплат на содержание двух несовершеннолетних детей.

Согласно полученным сведениям, гонорар Родригеза за частный 45-минутный концерт, включающий исполнение шести композиций, составляет 1,5 млн рублей. Таким образом, менее часа работы позволяют артисту полностью покрыть прежние финансовые обязательства перед детьми, которые он оспаривает в суде.

Помимо концертной деятельности, работа шоумена в качестве ведущего мероприятий оценивается в 2,5 млн рублей за пятичасовой рабочий день. Участие знаменитости в рекламных или творческих проектах обходится заказчикам дешевле — его гонорар за съемочный день продолжительностью около 12 часов составляет 400 тыс. рублей.

Ранее артист перечислял на содержание детей 1,5 млн рублей ежемесячно, а также выплачивал 500 тыс. рублей своей бывшей супруге. Нынешний иск направлен на сокращение общей суммы алиментов непосредственно на детей до 500 тыс. рублей, что эквивалентно всего трети его гонорара за одно частное выступление.

До этого у народного артиста России Михаила Пореченкова был обнаружен долг перед ФНС в размере 622 тыс. рублей. Задолженность Пореченкова как ИП связана с непогашенными выплатами за производство кино- и видеофильмов, а также телепрограмм. Если долг не будет погашен, налоговая может заблокировать счета, а судебные приставы — возбудить исполнительное производство.

