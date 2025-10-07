Скрывавшийся от ГАИ водитель устроил GTA на улицах Иркутска В Иркутске скрывавшийся от ГАИ водитель иномарки протаранил две машины

В Иркутске водитель Toyota Premio устроил аварию с несколькими автомобилями, пытаясь скрыться от сотрудников Госавтоинспекции, передает пресс-служба ведомства. В результате происшествия пострадали три человека, среди них есть пешеходы. Все пострадавшие получили медицинскую помощь.

Во время утреннего патрулирования автоинспекторы обратили внимание на автомобиль Toyota Premio, резко выехавший с парковки. <...> Водитель иномарки проигнорировал требование об остановке и продолжил движение, — рассказали в пресс-службе.

В районе пересечения двух улиц Toyota столкнулась с автомобилем Volkswagen Polo, после чего, не остановившись, врезалась в Honda Stepwgn. От удара Toyota Premio выехала на тротуар, где сбила дорожный знак, который рухнул на пешехода.

Водитель пояснил, что проигнорировал требования полицейских, поскольку не имел водительских прав. В отношении нарушителя составлено восемь административных протоколов.

Ранее легковой автомобиль Opel едва не упал в реку Яузу после аварии в Москве. ДТП произошло на пересечении проспекта Мира и Малахитовой улицы. Водитель не справился с управлением, и машина вылетела с моста на набережную. При падении автомобиль задел другое транспортное средство, пробил ограждение и почти рухнул в воду. По предварительным данным, водитель мог быть пьян.