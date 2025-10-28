Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 10:09

На Сахалине полностью восстановили подачу электроэнергии

Надпись «Сахалин» на набережной во Владивостоке Надпись «Сахалин» на набережной во Владивостоке Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Электроснабжение потребителей в районах юга и центра Сахалинской области полностью восстановлено, сообщили в пресс-службе «Сахалинэнерго». Аварийная ситуация произошла утром 28 октября, а к вечеру подача электроэнергии была восстановлена в полном объеме.

ПАО «Сахалинэнерго» ликвидировало последствия нештатной ситуации в энергосистеме острова, произошедшей сегодня утром. Электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме, — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в компании, энергосистема региона работает стабильно, все ключевые линии электропередачи под напряжением. Сейчас ремонтные бригады восстанавливают электричество на двух участках сетей 6–10 кВ.

Ситуация находится на постоянном контроле. Наши специалисты работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее подать электроэнергию каждому оставшемуся потребителю, — уточнил генеральный директор «Сахалинэнерго» Павел Яковлев.

Ранее на Сахалине жители заметили яркую вспышку света, после которой в Южно-Сахалинске отключилось электричество. Как рассказали очевидцы, вспышка была такой сильной, что осветила улицы города, как днем.

