Военный попытался избежать отправки на СВО и получил девять лет колонии Суд на Сахалине осудил военного за попытку избежать отправки в зону СВО

Военнослужащий Вооруженных сил России получил девять лет колонии за самовольное оставление места службы, сообщили в пресс-службе Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда. После оглашения приговора бойца взяли под стражу. Он также лишился медали «За храбрость» второй степени и воинского звания.

По совокупности приговоров в соответствии со ст. 70 УК РФ к указанному наказанию частично присоединена неотбытая часть наказания по приговору Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда от 21 января 2025 года, и окончательное наказание К. назначено в виде лишения свободы на срок девять лет в исправительной колонии общего режима, — говорится в заявлении.

Уточняется, что боец без уважительной причины не явился в часть вовремя. Он рассчитывал временно уклониться от службы, чтобы избежать отправки в зону боевых действий. Мужчина проживал в Южно-Сахалинске, где проводил время по своему усмотрению.

Ранее Министерство обороны России предложило сократить период отсутствия военнослужащего без уважительной причины с 10 до двух суток для привлечения его к уголовной ответственности. Проект уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.