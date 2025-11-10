Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 08:54

Военный попытался избежать отправки на СВО и получил девять лет колонии

Суд на Сахалине осудил военного за попытку избежать отправки в зону СВО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Военнослужащий Вооруженных сил России получил девять лет колонии за самовольное оставление места службы, сообщили в пресс-службе Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда. После оглашения приговора бойца взяли под стражу. Он также лишился медали «За храбрость» второй степени и воинского звания.

По совокупности приговоров в соответствии со ст. 70 УК РФ к указанному наказанию частично присоединена неотбытая часть наказания по приговору Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда от 21 января 2025 года, и окончательное наказание К. назначено в виде лишения свободы на срок девять лет в исправительной колонии общего режима, — говорится в заявлении.

Уточняется, что боец без уважительной причины не явился в часть вовремя. Он рассчитывал временно уклониться от службы, чтобы избежать отправки в зону боевых действий. Мужчина проживал в Южно-Сахалинске, где проводил время по своему усмотрению.

Ранее Министерство обороны России предложило сократить период отсутствия военнослужащего без уважительной причины с 10 до двух суток для привлечения его к уголовной ответственности. Проект уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Сахалин
суды
военные
дезертиры
СВО
колонии
приговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стали известны подробности продажи квартиры Долиной
Россияне назвали главный «красный флаг» на первом свидании
«Это невозможно»: пленный украинец о положении ВСУ под Красноармейском
В США объяснили, чем для Украины опасно расследование ФРГ по подрывам «СП»
В Красноярском крае раскрыли убийство 18-летней давности
Фон дер Ляйен начала избегать Стармера
Россиянам объяснили, чему посвятить молитву в день Параскевы Пятницы
Белоруссия разместит застрявшие литовские грузовики на стоянке
Освежающий вкус: маринованная капуста со свеклой без сложностей
Москвича задержали по подозрению в госизмене
ВС России создали «воронку смерти» на подходе к Димитрову
Журналист-иноагент пытается спасти квартиру в Москве
У собак и кошек стали чаще происходить сердечные приступы
В России придумали, как дополнительно защитить заемщиков
В Бурятии избавились от всего загрязненного грунта после ЧП с бензовозом
В Бурятии в аварии с автобусом погиб водитель легковушки
«Копейки, конечно»: Прохор Шаляпин о гонорарах за участие в «Пусть говорят»
Известная фигуристка показала фото со своей тайной свадьбы
Раскрыто, когда в Петербурге может заработать бывший завод General Motors
Норвежский десантный корабль устроил экологическую катастрофу
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.