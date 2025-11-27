День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 17:11

«Удержать невозможно»: Путин оценил масштабы дезертирства на Украине

Путин заявил, что Украина вряд ли сможет справиться с растущим дезертирством

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Украина сталкивается с колоссальным ростом дезертирства из вооруженных сил, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, данную проблему признают даже на Западе. Глава государства выразил уверенность, что Киеву вряд ли удастся справиться с дезертирством.

Дезертирство очень большое, это видно не только из наших средств массовой информации, из сообщений Министерства обороны, это видно и из западных средств массовой информации. Удержать это практически невозможно. Поэтому с этим уже вряд ли что можно поделать, — сказал Путин.

При этом главной проблемой Вооруженных сил Украины, как считает российский лидер, является разрыв между потерями и численностью направляемых в бой подразделений. По словам Путина, на сегодняшний день он достигает 15 тыс. человек.

Президент также заявил, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф защищает позицию главы государства и свою страну. По его словам, диалог с представителем Вашингтона непростой, однако проходит без «ругани и плевков».

Россия
Владимир Путин
Украина
ВСУ
дезертиры
дезертирство
