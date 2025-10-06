Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 18:31

В Москве машина едва не улетела в реку после ДТП

В Москве легковой автомобиль едва не улетел в Яузу после ДТП

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Легковой автомобиль едва не упал в реку Яузу после ДТП в Москве, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Авария произошла на пересечении проспекта Мира и Малахитовой улицы. Очевидцы сообщают, что водитель легкового автомобиля марки Opel не справился с управлением, и машина вылетела с моста на набережную.

При падении легковушка задела другую машину, врезалась в ограду и едва не рухнула в реку. Подробности инцидента выясняются, на месте работают сотрудники ГИБДД. Предварительно установлено, что водитель мог быть в состоянии алкогольного опьянения. По данным Telegram-канала «ДТП и ЧП Москва», один человек пострадал, его осматривают медики.

Ранее московским правоохранителям пришлось ловить подростка, который решил прокатиться на угнанном автомобиле Jaecoo. Он протаранил фонарный столб в центре города в тот момент, когда движение на дороге было перекрыто, чтобы пропустить кортеж. После задержания выяснилось, машина принадлежала родителям несовершеннолетнего: теперь им грозит административный штраф, а их ребенку — уголовная ответственность.

ДТП
Москва
аварии
реки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России завершили расследование по второму делу Хотина
Двух российских школьниц били ногами в живот и возили лицами по асфальту
«Молчать нельзя»: военэксперт раскрыл способ остановить химатаки ВСУ
ВС РФ разнесли аэродромы с F-16, дроны в Феодосии: что будет дальше
Российские бойцы уничтожили позицию ВСУ с американским гранатометом
Путин ужесточил меры по борьбе с коррупцией
Кехмана удалили с сайта МХАТ им. Горького
Россиянам раскрыли доступный способ борьбы с плесенью
Новый род войск появится в ВСУ
В центре Москвы горит здание XIX века
Рэпер Macan явился в военкомат по повестке
Диетолог назвала три неочевидных продукта для защиты от простуды
Военэксперт объяснил, как белый фосфор поражает организм человека
«Формы диктуют содержание»: историк о театре Прилепина
Смартфон убил подростка, мальчика изнасиловали в больнице: главные ЧП дня
В двух районах Харьковской области прозвучали взрывы
В Армении появился департамент европейской интеграции
Новый министр обороны Франции отказался от своей должности
Москвичам рассказали, какой будет погода в ближайшие 10 дней
В Госдуме оценили идею о компенсациях за спасение нелегальных туристов
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
Россия

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.