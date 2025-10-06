В Москве машина едва не улетела в реку после ДТП В Москве легковой автомобиль едва не улетел в Яузу после ДТП

Легковой автомобиль едва не упал в реку Яузу после ДТП в Москве, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Авария произошла на пересечении проспекта Мира и Малахитовой улицы. Очевидцы сообщают, что водитель легкового автомобиля марки Opel не справился с управлением, и машина вылетела с моста на набережную.



При падении легковушка задела другую машину, врезалась в ограду и едва не рухнула в реку. Подробности инцидента выясняются, на месте работают сотрудники ГИБДД. Предварительно установлено, что водитель мог быть в состоянии алкогольного опьянения. По данным Telegram-канала «ДТП и ЧП Москва», один человек пострадал, его осматривают медики.

Ранее московским правоохранителям пришлось ловить подростка, который решил прокатиться на угнанном автомобиле Jaecoo. Он протаранил фонарный столб в центре города в тот момент, когда движение на дороге было перекрыто, чтобы пропустить кортеж. После задержания выяснилось, машина принадлежала родителям несовершеннолетнего: теперь им грозит административный штраф, а их ребенку — уголовная ответственность.