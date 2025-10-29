Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 10:49

Подростки устроили ДТП на чужой машине и попытались скрыться

В Енисейске шестеро подростков взяли автомобиль без разрешения и устроили ДТП

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Шестеро подростков устроили ДТП на чужом автомобиле в городе Енисейске Красноярского края, сообщили в МВД. После аварии они предприняли попытку скрыться, но сотрудники полиции оперативно их задержали. В результате ДТП никто не пострадал.

Сотрудники патрульно-постовой службы (ППС) обратили внимание на автомобиль ВАЗ, который двигался с выключенными фарами. Водитель машины выполнял опасные маневры на проезжей части и проигнорировал требования полицейских остановиться. В ходе преследования автомобиль ВАЗ врезался в забор. После столкновения подростки попытались убежать с места ДТП, но полицейские их задержали.

Сотрудники дорожно-патрульной службы (ДПС) выяснили, что за рулем находился 14-летний юноша. Как оказалось, ранее его уже привлекали к ответственности за аналогичное преступление. В салоне автомобиля находились еще пятеро несовершеннолетних друзей подростка.

Полицейские установили, что машина принадлежит отцу одной из несовершеннолетних пассажирок. Подростки взяли автомобиль без разрешения владельца. Теперь в отношении водителя могут возбудить уголовное дело по статье за угон автомобиля.

Ранее 15-летний школьник из Иркутска устроил серьезное ДТП. Подросток двигался по улице Баррикад, но не справился с управлением и врезался в препятствие, в результате чего машина перевернулась.

подростки
ДТП
Красноярский край
автомобили
