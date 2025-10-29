Подростки устроили ДТП на чужой машине и попытались скрыться В Енисейске шестеро подростков взяли автомобиль без разрешения и устроили ДТП

Шестеро подростков устроили ДТП на чужом автомобиле в городе Енисейске Красноярского края, сообщили в МВД. После аварии они предприняли попытку скрыться, но сотрудники полиции оперативно их задержали. В результате ДТП никто не пострадал.

Сотрудники патрульно-постовой службы (ППС) обратили внимание на автомобиль ВАЗ, который двигался с выключенными фарами. Водитель машины выполнял опасные маневры на проезжей части и проигнорировал требования полицейских остановиться. В ходе преследования автомобиль ВАЗ врезался в забор. После столкновения подростки попытались убежать с места ДТП, но полицейские их задержали.

Сотрудники дорожно-патрульной службы (ДПС) выяснили, что за рулем находился 14-летний юноша. Как оказалось, ранее его уже привлекали к ответственности за аналогичное преступление. В салоне автомобиля находились еще пятеро несовершеннолетних друзей подростка.

Полицейские установили, что машина принадлежит отцу одной из несовершеннолетних пассажирок. Подростки взяли автомобиль без разрешения владельца. Теперь в отношении водителя могут возбудить уголовное дело по статье за угон автомобиля.

