Стало известно, сколько украинских БПЛА атаковали Черное море за три часа

Стало известно, сколько украинских БПЛА атаковали Черное море за три часа Минобороны: девять украинских БПЛА уничтожены над Черным морем

Силы ПВО сбили девять украинских беспилотников над акваторией Черного моря, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, атаки осуществлялись в период с 08:00 до 11:00 по московскому времени.

Дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над акваторией Черного моря, — сказано в сообщении.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 184 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, 62 БПЛА уничтожили над территорией Курской области, по 31 и 30 над Белгородской и Нижегородской областями соответственно.

До этого при ракетном обстреле с украинской стороны погиб мирный житель Белгорода. Мужчина скончался на месте во время работ по ликвидации последствий предыдущего обстрела.

Также в Минобороны сообщали, что в ночь на 6 октября Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 251 дрон противника.