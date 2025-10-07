Контрабандист источника радиации получил два года условно в Челябинске

Курчатовский районный суд Челябинска признал местного жителя виновным в незаконном вывозе источника радиации, предназначенного для военной техники, сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ России по Челябинской области. Ему назначено наказание в виде двух лет и двух месяцев лишения свободы условно.

Судом гражданин признан виновным по п. «в» ч. 2 ст. 226.1, ч. 1 ст. 220 УК России (контрабанда, незаконное хранение, использование, передача ядерных материалов или радиоактивных веществ). Ему назначено наказание в виде лишения свободы условно сроком на 2 года 2 месяца с испытательным сроком 3 года. В качестве дополнительного наказания назначен штраф в размере 100 тыс. рублей, — заявили в ФСБ.

Как уточнили в ведомстве, преступление было раскрыто сотрудниками регионального управления ФСБ. В ноябре 2024 года оперативники установили, что мужчина организовал вывоз радиационного источника в интересах иностранного государства. После того как он оформил отправку груза через транспортную компанию, подозреваемого задержали. Разрешительных документов на перевозку радиоактивного изделия у него не оказалось.

