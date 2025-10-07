Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Мыши «захватили» аэропорт Пулково

Пассажиры аэропорта Пулково заметили мышей в зоне выдачи багажа

Аэропорт Пулково Аэропорт Пулково Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Пассажиры петербургского аэропорта Пулково заметили несколько мышей в зоне выдачи багажа, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Грызунов сняли на видео 5 октября, со слов очевидцев, мыши «гуляли свободно» и не боялись людей.

В анонимном разговоре с журналистами один из сотрудников воздушной гавани предположил, что пассажиры увидели полевую мышь, а не «канализационную». Грызун мог забежать со взлетной полосы.

Территория большая около аэропорта, они там бегают. Но в помещении вижу впервые, — рассказал работник.

Ранее дезинфектор Алексей Орлов предупредил, что мыши представляют серьезную угрозу для здоровья человека, так как могут стать источником инфекций и паразитов. Он предупредил, что контакт с грызунами может привести к заражению рядом опасных болезней.

Перед этим нашествие летучих мышей с бешенством началось на территории Москвы и Подмосковья. Животные проникают в квартиры через открытые окна и забираются даже на 20-й этаж. Зоологи предупредили, что сейчас у животных период подготовки к зимней спячке, которая продлится до марта.

