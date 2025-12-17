Новый год-2026
17 декабря 2025 в 10:45

Опрос показал, о чем мечтают россияне под Новый год

Почти 30% россиян мечтают купить недвижимость

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Самыми заветными желаниями россиян являются покупка недвижимости или автомобиля, сообщили в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей «Национальная Лотерея». О собственном доме или квартире мечтают 28% опрошенных, о транспортном средстве — 14%.

Третьим по популярности оказался вариант путешествия по России: 11,5% хотели бы познакомиться с другими регионами страны, чаще всего этот вариант выбирали жители Сибири и Дальнего Востока, — сообщили эксперты.

Около 5% респондентов признались, что мечтают просто не работать. 7,3% назвали мечтой индивидуальные стремления, такие как открытие семейного бизнеса или помощь близким. Среди редких, но заветных желаний — посещение крупных фестивалей, жизнь в разных странах и организация роскошного праздника.

Ранее сервис SuperJob выяснил, что около 9% россиян намерены продлить новогодние каникулы в 2026 году. При этом 7% респондентов хотят взять отпуск в конце 2025-го, а 2% — сразу после 11 января. При этом каждый шестой россиянин (16%) еще не принял решение по продлению каникул.

