Бродячие собаки растерзали новорожденного ребенка

Дикие собаки растерзали новорожденного младенца в индийском штате Одиша, сообщает телеканал NDT. Бродячих животных с фрагментами ребенка в зубах заметили жители деревни Баликатиран.

По предварительным данным следствия, младенец был оставлен на улице практически сразу после рождения. На данный момент остается неясным, был ли ребенок брошен родителями намеренно или же он погиб при иных обстоятельствах до того, как его нашли животные. Местные правоохранительные органы инициировали полномасштабное расследование.

Полиции предстоит провести ряд экспертиз, чтобы выяснить, как именно наступила смерть малыша. Личности матери и отца, оставивших своего ребенка в опасности, также будут устанавливаться. Трагедия в очередной раз подняла вопрос о проблеме бродячих животных и социальной защищенности женщин в отдаленных регионах Индии.

Месяцем ранее собаки растерзали новорожденного ребенка, которого, предположительно, выбросила в кусты его собственная мать в штате Уттар-Прадеш. Младенца, которому было всего несколько дней от роду, нашли местные жители. Оказать ему помощь они не смогли: к моменту обнаружения ребенок уже лишился руки. Очевидцы сообщили о ребенке в полицию. Для установления личности матери у младенца был взят образец ДНК.