Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 10:53

Бродячие собаки растерзали новорожденного ребенка

В Индии дикие собаки растерзали оставленного без присмотра младенца

Фото: IMAGO/Zoonar/Berit Kessler/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Дикие собаки растерзали новорожденного младенца в индийском штате Одиша, сообщает телеканал NDT. Бродячих животных с фрагментами ребенка в зубах заметили жители деревни Баликатиран.

По предварительным данным следствия, младенец был оставлен на улице практически сразу после рождения. На данный момент остается неясным, был ли ребенок брошен родителями намеренно или же он погиб при иных обстоятельствах до того, как его нашли животные. Местные правоохранительные органы инициировали полномасштабное расследование.

Полиции предстоит провести ряд экспертиз, чтобы выяснить, как именно наступила смерть малыша. Личности матери и отца, оставивших своего ребенка в опасности, также будут устанавливаться. Трагедия в очередной раз подняла вопрос о проблеме бродячих животных и социальной защищенности женщин в отдаленных регионах Индии.

Месяцем ранее собаки растерзали новорожденного ребенка, которого, предположительно, выбросила в кусты его собственная мать в штате Уттар-Прадеш. Младенца, которому было всего несколько дней от роду, нашли местные жители. Оказать ему помощь они не смогли: к моменту обнаружения ребенок уже лишился руки. Очевидцы сообщили о ребенке в полицию. Для установления личности матери у младенца был взят образец ДНК.

Индия
младенцы
собаки
убийства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стал известен приговор жительнице Перми по делу о гибели двух подростков
Малышева дала совет, как распознать поддельную красную икру
Суд вынес приговор шпиону, собиравшему данные о военных объектах Москвы
В Госдуме предупредили, что грозит за украшение подъезда к Новому году
Бритни Спирс случайно оголила грудь на курорте в Мексике
ЕС предрекли катастрофические последствия по одному вопросу
Стало известно о последней московской недвижимости Долиной
Трампа призвали признать победу России над Украиной
HR-эксперт рассказала, каким будет рынок труда в 2026 году
В Москве под колесами поезда погиб человек
ФСБ предотвратила теракт в колонии под Ростовом
Суд отобрал активы у похитившего 137 млн рублей начальника ФНС
«Бросили»: украинский пленный посетовал на бессердечность командования ВСУ
Родригез проиграл суд по алиментам
Стало известно, кто займет пост главного тренера ФК «Рубин»
В России стали меньше производить автомобилей
Участнику теракта в Австралии предъявили 59 пунктов обвинения
Диетолог дала советы, как похудеть без стресса и последствий
Кинолог рассказал, как уберечь собаку от сезонной хандры
Украинским спортсменам официально запретили общаться с россиянами
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.