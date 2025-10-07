Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 12:02

Бурый медведь переполошил жителей Курильска

Жители Курильска заметили в центре города дикого бурого медведя

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В центр города Курильск забрел дикий бурый медведь, сообщил глава Курильского муниципального округа Константин Истомин в своем Telegram-канале. Фотографии и видео с медведем от очевидцев также опубликованы в местных пабликах.

По словам Истомина, медведь появился в районе Дома культуры и спорта и двигался в сторону улицы Гидростроевская, предположительно, в направлении леса. Власти города просят граждан не подходить к зверю, следить за детьми и при встрече с животным сохранять спокойствие. Жителей частных домов просят прятать пищевые отходы в контейнеры так, чтобы они не привлекали внимание диких зверей.

Ранее медведь украл мусорный бак в селе Эсто-Садок Краснодарского края. Жители дома сняли на видео, как косолапый встал на задние лапы, схватился за контейнер с мусором и выкатил его со специальной площадки. Местные жители предположили, что животное, вероятно, был очень голодное.

До этого медведь атаковал жителя Петропавловска-Камчатска, а затем атаковал на пожилую женщину. Пенсионерку госпитализировали с тяжелыми травмами, но спасти ее не удалось. Зверя выследил и застрелил охотник.

