В России призвали создать «мам-шеринг» Общественница Волынец: в России нужно создать сервис аренды вещей для детей

Сервис социальной аренды вещей для детей, «мам-шеринг», нужно создать в России, заявила председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. По ее словам, переданным LIFE.ru, многие родители после появления ребенка в семье сталкиваются с серьезными расходами, особенно на товары, которые нужны всего на несколько месяцев.

В целях повышения рождаемости прошу содействовать развитию инициативы государственного мам-шеринга — социальной аренды оборудования и вещей для детей на безвозмездной основе, — заявила Волынец.

Ранее Волынец заявила, что при детских поликлиниках необходимо создать бесплатные курсы для родителей по оказанию первой помощи. По ее мнению, такая инициатива позволит матерям и отцам получать достоверную информацию о методах лечения от экспертов-медиков, а не из непроверенных источников в интернете.