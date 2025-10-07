Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 11:58

В России призвали создать «мам-шеринг»

Общественница Волынец: в России нужно создать сервис аренды вещей для детей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Сервис социальной аренды вещей для детей, «мам-шеринг», нужно создать в России, заявила председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. По ее словам, переданным LIFE.ru, многие родители после появления ребенка в семье сталкиваются с серьезными расходами, особенно на товары, которые нужны всего на несколько месяцев.

В целях повышения рождаемости прошу содействовать развитию инициативы государственного мам-шеринга — социальной аренды оборудования и вещей для детей на безвозмездной основе, — заявила Волынец.

Ранее Волынец заявила, что при детских поликлиниках необходимо создать бесплатные курсы для родителей по оказанию первой помощи. По ее мнению, такая инициатива позволит матерям и отцам получать достоверную информацию о методах лечения от экспертов-медиков, а не из непроверенных источников в интернете.

Россия
Ирина Волынец
родители
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка взыскала с химчистки почти 46 тысяч рублей за куртку Calvin Klein
В Кремле рассказали, к чему приведет поставка Украине ракет Tomahawk
Шатдаун в США сорвал важные переговоры с Индонезией
Дуров искупался в запретном озере в Казахстане и поделился кадрами
Стало известно, откуда могли взяться украинские дроны за Уралом
Под Мурманском произошло ДТП с иномаркой
Россиянин поймал грабительницу, обворовавшую пенсионерку на 15 тыс. рублей
В России появится новый Совет при президенте
Захарова объяснила, кто покрывает атаки ВСУ на Запорожскую АЭС
Терапевт объяснил, что делать после укуса летучей мыши
Российские военные взяли под контроль участок у реки Янчур
Невеста Лепса позавидовала обручальному кольцу миллиардера
Как почистить утюг от накипи: проверенные способы
Сотникова показала подросшего сына от теннисиста Попко
Названы цели применения Украиной самолетов, переделанных в дроны
В Нидерландах не смогли связать Россию с инцидентами с БПЛА
Политолог назвал три причины, почему США не решатся передать Tomahawk Киеву
Военный эксперт раскрыл, чем Украина могла атаковать НПЗ в Тюмени
Сколько будет стоить парковка в центре Челябинска
Магнитные бури сегодня, 7 октября: что завтра, мигрени, головокружение
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.